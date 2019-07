Napoli - Mendes, c'è feeling da anni! Gazzetta: Jorge cerca di convincere Perez ad abbassare le richieste per James

Ultimissime calcio Napoli - Gli affari del mercato Napoli girano intorno agli assi pigliatutto del mercato: da un lato il potente agente portoghese Jorge Mendes, dall’altro l’onnipresente procuratore Mino Raiola. Ma è soprattutto col primo che il Napoli ha aperto una sorta di linea di credito, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Ieri è stata chiusa una operazione assai remunerativa con Vinicius che passa dal Napoli al Benfica per 17 milioni. Con la regia ovviamente di Mendes, cui è stata affidata la trattativa col Real per James, assistito dallo stesso agente. Che conta di convincere Florentino Perez a più modiche pretese per James (la richiesta è di 42 milioni), mentre De Laurentiis chiede il prestito con diritto di riscatto. Proprio per poter ingaggiare un altro forte attaccante. Mendes guida una multinazionale ma con De Laurentiis ha un feeling da anni"