James Rodriguez-Napoli, Gazzetta: la determinazione dei dirigenti Atletico potrebbe convincere Perez. Al ragazzo non dispiacerebbe restare a Madrid

Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'affare James Rodriguez-Napoli si sarebbe complicato molto nelle ultime ore per l'inserimento dell'Atletico Madrid: "Nel bel mezzo della disputa s’è infilato l’Atletico Madrid, pronto a sborsare i milioni richiesti dal presidente del Real. Proprio quello che non avrebbe voluto Florentino Perez, perché lui non ha alcuna voglia di rinforzare il rivale di sempre. Ma la determinazione dei dirigenti dell’Atletico potrebbe convincerlo ad avviare la discussione, anche perché al talento colombiano non dispiacerebbe restare a Madrid, seppure sull’altra sponda: nella capitale vive la ex compagna e la loro bambina alla quale il giocatore è legatissimo"