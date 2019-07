James Rodriguez-Napoli, Gazzetta: ADL vira al momento su altri obiettivi! Voglia di doppio colpo dietro il prestito del colombiano

Ultimissime Calciomercato Napoli - Napoli-James Rodriguez, situazione ancora in stand-by. Nessuno dei due presidenti non si smuove dalla propria posizione: da una parte Aurelio De Laurentiis che insiste per un trasferimento basato sul prestito, dall'altra Florentino Perez che non transige sulla cessione a titolo definitivo. E così la SSC Napoli, per non perdere ulteriore tempo, in attesa di possibili novità da Madrid, è tenuta a cambiare strategia.

Ecco quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola:

A dire il vero il presidente sperava, avendo in prestito James, di poter poi sfruttare un tesoretto per prendere un altro giocatore importante. Lo stallo attuale col Real Madrid ha portato a rivedere la strategia, senza perdere la calma, ma attendendo il momento migliore per affondare l'attacco. In attesa di buone nuove da Madrid, destinate a non arrivare a breve, Giuntoli sta sondando altri terreni. Per Mauro Icardi c'è da aspettare che il giocatore esprima una sua volontà più decisa, mentre su Pepé, attaccante ivoriano del Lille, con l'ingresso di Psg e Liverpool nella trattativa il prezzo del cartellino è lievitato a circa 80 milioni. Operazione decisamente complicata per un Napoli che non si è mai spinto su queste cifre per ingaggiare giocatori.