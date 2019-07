Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'affare James Rodriguez:

"Enrique Cerezo, il presidente dell’Atletico, ha presentato al collega Florentino Perez un’offerta di 45 milioni di euro, tanto quanti ne sono stati chiesti a Aurelio De Laurentiis. Adesso, il Napoli può far leva soltanto sulla volontà del giocatore che avrebbe già garantito a Ancelotti il suo si al trasferimento in maglia azzurra. Ma la sola volontà potrebbe non bastare".