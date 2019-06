James Rodriguez-Napoli, De Laurentiis a Florentino: "Vale meno di 40 milioni! Altrimenti il Bayern lo riscattava"

Calciomercato - James Rodriguez al Napoli? 42 milioni, questa la richiesta del Real Madrid. Ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis non si fa prendere per la gola. Sa che il valore di mercato del colombiano ora è sceso, consapevole del fatto che il Bayern Monaco non abbia esercitato il riscatto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, rivela un virgolettato interno alla trattativa tra Aurelio De Laurentiis ed il numero uno del Real Madrid, Florentino Perez.

James Rodriguez al Napoli, De Laurentiis a Florentino: "Vale meno di 40 milioni"

Durante i discorsi tenuti in questi giorni Florentino Perez ha ribadito il valore di James secondo il Real Madrid: 42 milioni di euro. Ma a quel punto sarebbe arrivata una secca risposta di De Laurentiis:

"No, di meno, perché se il Bayern non ha esercitato la clausola a quarantadue, non può essere quello il valore attuale di mercato"

Insomma, trattare con il numero uno della Filmauro non deve essere cosa facile. Come spiega il Corriere dello Sport, infatti, il Real Madrid sta cedendo nella persona di Florentino, anche per sfinimento.