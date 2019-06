James Rodriguez-Napoli, TV Luna: il Real Madrid s'è convinto! Atteso incontro Mendes-Florentino per il via libera definitivo

Calciomercato - James Rodriguez al Napoli! Ult'imora lanciata da Carlo Alvino, di Tv Luna, che sul proprio account Twitter ha fornito alcuni aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare James Rodriguez dal Real Madrid al Napoli:

"La Coppa America non influirà sulla trattativa per portare James Rodriguez in maglia azzurra. Il giocatore vuole solo il Napoli. Prestito oneroso con diritto di riscatto l’unica formula. Il Real si è convinto. Si aspetta l’incontro Mendes-Florentino per il via libera definitivo"