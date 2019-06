James Rodriguez al Napoli, Roncero a CN24: "No al prestito del Real, ma possibile questa particolare formula"

Ultimissime calcio Napoli - Tomas Roncero, di Diario AS, molto vicino al Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di CN24 Live, trasmissione in onda sul canale 296 del Digitale Terrestre Campania. Ecco quanto dichiarato:

“James Rodriguez-Napoli, Ancelotti basta per convincerlo. Segna gol nonostante sia un trequartista. Non si è mai preso con Zidane, mentre con Ancelotti c’è stato un ottimo rapporto. Sotto la sua gestione la miglior stagione. Sponda James c’è la volontà di tornare ad essere allenato da Ancelotti.

Il Real Madrid non credo andrà sotto i 42 milioni di euro. Lo stesso prezzo chiesto al Bayern Monaco. Sarebbe una forzatura oscillare in alto o in basso da questa valutazione.

Prestito con obbligo di riscatto una soluzione possibile? Il Real Madrid farà di tutto per avere un trasferimento a titolo definitivo. Magari con una dilazione del pagamento.

Su Fabian Ruiz: interesse del Real Madrid, magari piace. Ma in quella posizione ci sono troppi giocatori. Non ci sarebbe davvero posto per un suo arrivo”.