Alvino: "James Rodriguez sarà del Napoli. L'idea era di portarlo a Dimaro, ma vestirà lo stesso l'azzurro!"

Il direttore di Tv Luna, Carlo Alvino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli circa la trattativa per James Rodriguez

James Rodriguez-Atletico Madrid, Alvino controcorrente

James Rodriguez, Atletico Madrid o Napoli?

"Le visite con l'Atletico sono una fake news. Lo do ancora per certo l'arrivo di James Rodriguez. Non indietreggio di un millimetro, ho piena fiducia nelle mie fonti. L'idea era quello di portarlo a Dimaro per fare un regalo ai tifosi. Di base resta la certezza che il colombiano vestirà la maglia del Napoli".

Ancelotti ieri sera ai microfoni di Tv Luna ha lasciato aperta una speranza: "Non mi risulta che la trattativa con l’Atletico sia stata definita. Non sto troppo dietro alle voci di mercato, al 90 per cento sono errate. Mi piace molto James, è un affare ancora aperto, non ci hanno avvisato del contrario. Sono molto legato a lui, ha fatto molto bene con me, lo stimo moltissimo. L’ho voluto io al Bayern ed è stato uno dei migliori della Bundesliga anche quando sono andato via. Ha sofferto un po’ di più l’anno scorso. Non ha bisogno di rilanciarsi e migliorerebbe il Napoli, stiamo lavorando su questo profilo, ma non è l’unico. Cerchiamo un giocatore che possa aumentare la qualità tra le linee offensive".