Il Mattino - James Rodriguez vuole Ancelotti! Aumentano le possibilità del prestito, è ufficialmente fuori dai piani del Real Madrid

Calcio mercato Napoli - James Rodriguez: il mercato del Napoli è focalizzato su tanti nomi, che come riporta Il Mattino, servono per rinforzare il reparto offensivo allenato da Carlo Ancelotti. Il direttore sportivo Giuntoli lavora su più tavoli per avere sempre una carta da giocare in qualsiasi caso.

Zidane non ha convocato James Rodriguez per l’amichevole vinta 1-0 dal Real Madrid (gol di Hazard) contro il Salisburgo: il colombiano non fa ormai ufficialmente parte dei piani del tecnico insieme a Bale, anche lui non inserito nella lista per il test contro gli austriaci. Il Real aspetta solo l’offerta giusta che finora non è arrivata per cederlo a titolo definitivo, ecco perché aumentano le possibilità del Napoli che vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto: il club azzurro confida sul fatto che alla fine Florentino Peres cederà alla proposta di De Laurentiis anche perché i giorni passano e oggi è il giorno di chiusura del mercato inglese. In più c’è la volontà di James di tornare a giocare con Ancelotti. E voci dalla Colombia alimentano quest’ipotesi: secondo Espn il giocatore sudamericano al momento starebbe spingendo per andare proprio via dal Real Madrid per vestire l’azzurro Napoli.