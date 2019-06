James Rodriguez: "Meglio Napoli o Torino? Non so, forse Medellín. Ora penso alla Nazionale" [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Parla James Rodriguez e non si sbilancia sul suo futuro e la sua possibile squadra. Il trequartista in prestito al Bayern Monaco, ma di proprietà del Real Madrid è stato intercettato in mixed zone dopo aver giocato con la sua Nazionale.

James Rodriguez-Napoli, duello di calcio mercato con la Juve

Ai microfoni di Alargue Caracol l'attaccante del Real Madrid ha risposto così:

"‏Il mio futuro? "Sono calmo e voglio solo pensare alla mia Nazionale e poi vedremo. Preferisci Napoli o Torino come città? Non so, forse Medellìn".

