Ultime notizie calcio mercato - Stando a quanto raccontato dal quotidiano "Marca", il futuro di James Rodriguez, in passato dato per molto vicino al Napoli, potrebbe essere in Turchia. Ci starebbe, infatti, seriamente pensando l'Istanbul Basaksehir, che avrebbe chiesto all'Everton il prestito, consapevole del fatto che il mercato turco chiude il 7 settembre. Ricordiamo che il colombiano è completamente fuori dai progetti del club di Liverpool.