James Rodriguez al Napoli, CorSport: diritti d’immagine, contatti De Laurentiis-Mendes. Il colombiano ha concesso carta bianca

James Rodriguez ha detto sì al Napoli, lo ha fatto senza tergiversare dopo le lunghe chiacchierate con l’allenatore azzurro Carlo Ancelotti. Lo afferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Ha concesso carta bianca a Jorge Mendes, il proprio procuratore, per i dettagli economici e contrattuali, compreso il complesso e articolato universo finanziario della propria galassia pubblicitaria: è tutto articolato in quel carteggio che il super-manager e De Laurentiis hanno elaborato al telefono; il resto, è affidato al tandem Chiavelli-Giuntoli, che provvede agli aspetti finanziari e a quelli tecnici, mentre a Vancovuer e in Brasile Ancelotti e James attendono che l’ultimo miglio venga percorso”