James Rodriguez, CdS: non solo Simeone, anche Falcao l'ha chiamato per convincerlo ad accettare l'Atletico Madrid

Ultime calciomercato Napoli. Da quasi sicuro a tutto in discussione. La trattativa per James Rodriguez sta assumendo i contorni di una vera e propria telenovela con colpi di scena davvero incredibili negli ultimi giorni.

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport ci sarebbe un vero e proprio braccio di ferro tra Atletico Madrid e Napoli per aggiudicarsi il calciatore a stretto giro. Nessuno dei due club sembrerebbe in vantaggio sull'altro, ma sono momenti decisivi per aggiudicarsi il "Bandito": " Fatto sta che Simeone è stato capace di affascinare James come Carletto, facendo anche leva sulla prospettiva di un super ingaggio e soprattutto di rientrare a Madrid. Il braccio di ferro continua, certo, ma la storia s’è fatta complessa sul serio: i segnali che arrivano dalla Colombia non sono per niente incoraggianti ".

James Rodriguez



JAMES RODRIGUEZ-NAPOLI: FLORENTINO ALLEATO A SORPRESA DI DE LAURENTIIS

L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiunge altri possibili scenari: "Oltre al Cholo, che ha lavorato con le parole sulla volontà di James, a quanto pare ci avrebbe messo lo zampino anche Falcao. Radamel: miglior amico di James ed ex allievo di Simeone proprio all’Atletico. Il Napoli, comunque, non si arrende: fino a quando ci sarà la possibilità di cambiare le carte in tavola, infatti, sia il club e soprattutto Ancelotti ci proveranno. Assolutamente. E tra l’altro, un alleato a sorpresa potrebbe diventare Florentino, cioè l’uomo che secondo De Laurentiis avanza “richieste ingiuste” per la cessione di James: al plenipotenziario del Real, infatti, non piace per niente l’idea di vendere un stella ai Colchoneros, l’altra squadra di Madrid e dunque la rivale di sempre"