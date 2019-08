Il Mattino - Il Napoli resta vigile su James Rodriguez, Mendes sempre a lavoro con il Real Madrid

Calciomercato Napoli - Dopo l'arrivo di Lozano, il Napoli continua a muoversi sott'acqua per James Rodriguez, oltre a tentare l'affare Mauro Icardi. Ieri, contro il Celta Vigo, 90 minuti di panchina per il trequartista colombiano che adesso vuole davvero capirne di più sul suo futuro. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Zidane lo ha dovuto convocare per la prima di campionato, ma non gli ha concesso nemmeno un secondo, chissà, forse per evitargli infortuni in ottica mercato. Il Napoli è vigile sulla sua situazione e aspetta segnali di fumo da Madrid dove è sempre a lavoro Jorge Mendes.