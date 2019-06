Calciomercato Napoli - James Rodriguez con la nuova maglia azzurra, spunta 'l'ufficialità' su PES 19!

Calciomercato Napoli - James Rodriguez al Napoli, la trattativa tra il club calcio Napoli e il Real Madrid prosegue. Intanto, su noto gioco PES 2019, i tifosi della SSC Napoli già sognano e spunta fuori già James con la maglia nuova del calcio Napoli. Per la squadra azzurra si tratterebbe di un rinforzo davvero importante.

James Rodriguez-Napoli, su PES 2019 è già 'ufficiale'

Ultimissime calcio Napoli - Oggi la presentazione ufficiale della maglia del Napoli 2020. La nuova maglia del Napoli 2020 è in vendita sul Web Store Ufficiale, sul brand store di Amazon e negli Store azzurri alla Stazione Centrale e al Centro Commerciale Campania. La nuova maglia, inoltre, sarà acquistabile dal 6 luglio nello Store ufficiale del Napoli presente a Dimaro Folgarida.

Notizie calcio Napoli - Cresce l'entusiasmo tra i tifosi per il possibile acquisto di James Rodriguez. Sul web c'è chi si è portato avanti realizzando un fotogramma con PES 2019 con James in maglia azzurra. Nella giornata di oggi la SSC Napoli ha presentato la nuova maglia azzurra per la stagione 2019-2020. Sul web è arrivato immancabile il fotogramma tratto da PES 4 del profilo Twitter PES2019FaCeM@KeR che mostra James Rodriguez con la nuova maglia del Napoli.