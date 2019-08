James Rodriguez al Napoli, Diario AS: ADL rimodula l'offerta portando il diritto di riscatto a 35 milioni, la situazione

Calciomercato Napoli. Arrivano nuove notizie fal fronte spagnolo riguardo alla trattativa tra Napoli e Real madrid per il trasferimento in azzurro del calciatore James Rodriguez. Secondo i colleghi di Diario AS, De Laurentiis non ha mai mollato la presa per il colombiano è convinto che alla fine lo acquisterà alle proprie condizioni iniziali. Per i colleghi iberici, la trattativa entrerà nel vivo alla metà di questo mese. A spingere per la cessione al napoli c'è anche Jorge Mendes. Il Napoli rimodulerà l'offerta iniziale, almeno sulle cifre: prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Il Real Madrid ne chiede 42, ma più il tempo passa e le resistenze di Florentino perez diventano deboli.