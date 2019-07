James-Napoli, Repubblica: c'è un aggiornamento che potrebbe favorire ADL

Ultimissime Calciomercato Napoli - Trattativa per James Rodriguez, potrebbe esserci una buona notizia per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Ne parla La Repubblica oggi in edicola:

Gli spagnoli hanno fatto la loro mossa pretendendo il pagamento di 42 milioni di euro. Il Napoli ha risposto con fermezza. De Laurentiis non si schioda dall’ipotesi del prestito ed è disposto pure ad attendere per provare a smuovere il Real Madrid. L’affondo dell’Atletico potrebbe cambiare lo scenario e far naufragare la strategia azzurra: Simeone, però, segue anche Eriksen del Tottenham e questo potrebbe favorire il Napoli. James aspetta in Colombia di conoscere il suo futuro e nel frattempo è stato convocato dal Real il 29 luglio per cominciare la preparazione. Entro 10 giorni spera di aver trovato squadra. Da monitorare anche la situazione Lozano, tornato al Psv, ma desideroso di misurarsi in un campionato più competitivo. Vinicius, intanto, è vicino al Benfica