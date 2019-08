James-Napoli, Il Mattino: c'è fiducia, la situazione può sbloccarsi in due settimane. Il tempo alleato degli azzurri

Calciomercato Napoli - Prosegue praticamente senza sosta la telenovela James Rodriguez. Il calciatore colombiano, infatti, continua ad essere in attesa di conoscere il proprio futuro e nel frattempo si allena con i compagni di squadra del Real Madrid. Zidane, però, lo considera ormai ai margini del progetto tecnico nonostante la volontà di trattenerlo del patron Florentino Perez. Proprio in virtù di questo, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano "Il Mattino", c'è fiducia anche perché resta ferma la volontà dei blancos di non cederlo ai diretti rivali dell'Atletico Madrid.

James Napoli

Il tempo, in tal senso, rappresenta un alleato non da poco per Aurelio De Laurentiis e la dirigenza partenopea tutta. Il Napoli continua ad insistere per il prestito e la situazione potrebbe sbloccarsi entro ferragosto. Con il passare dei giorni, infatti, il Real potrebbe convincersi ad accettare le condizioni degli azzurri anche perché c'è il gradimento da parte del ragazzo alla pista partenopea.