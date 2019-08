JAMES NAPOLI, le ultime di calciomercato - In giornata era stata diffusa la notizia che Jorge Mendes sarebbe andato a Madrid per parlare con il Real Madrid nuovamente per James Rodriguez Praticamente per riaprire la trattativa con il Napoli. Ma le immagini live smentiscono categoricamente la notizia. Il potente agente del colombiano è a Mykonos in vacanza e si mostra divertito dal suo amico Salt Bae, noto imprenditore che ha aperto una catena di ristoranti di carne di lusso.

In allegato le foto