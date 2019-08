James-Napoli, Il Mattino: Florentino ha puntato i piedi, la formula non convince. Adl attende l'ultimo momento, ma c'è un grande rimpianto

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino apre la pagina sportiva sulla SSC Napoli e parla di James Rodriguez e della possibilità di arrivare nella città partenopea.

"Scenario pronto per il gran ballo di fine agosto con James Rodriguez che resta il sogno azzurro. Il colombiano, nonostante il carico dirompente di aspettative tecniche e agonistiche, è un obiettivo difficile da perseguire, ma le evoluzioni in casa Real non escludono colpi di scena all'ultima curva: intanto il ko di Hazard e la rosa ai minimi termini spingono Zidane a convocare il colombiano per la gara di esordio oggi in Liga col Celta Vigo. Il Napoli non cambia idea: vuole James solo in prestito e senza obbligo di riscatto. Florentino ha puntato i piedi: nonostante la mediazione di Mendes e la convinzione dell'agente portoghese che lo scenario cambierà nell'ultima settimana di mercato. Ma il Napoli, pur consapevole delle difficoltà dell'operazione, è vigile e attende un segnale. Che non arriva. Resta aperta una porticina per James ma bisogna attende ancora. Con un rimpianto: se il Napoli avesse dato la disponibilità al pagamento del prestito (come richiesto dal Real fin dal primo momento, secondo la formula con cui James era stato trasferito al Bayern Monaco) il colombiano sarebbe già a disposizione di Ancelotti".