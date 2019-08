James-Napoli, Gazzetta: ADL non è entusiasta, il colombiano non lo convince! Se lo prende è solo per Ancelotti

Calcio mercato Napoli le ultimissime su James Rodriguez. Il colombiano è rimasto in panchina, nonostante Zidane abbia provveduto a tre cambi nel corso della gara col Celta Vigo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza la situazione

Il Napoli continua ad essere attento, si aspetta un segnale da Florentino Perez per provare a chiudere l’operazione più complicata del suo mercato estivo. Resta la fermezza di Aurelio De Laurentiis che non ne vuole sapere di rivedere la propria offerta che si racchiude in un prestito con diritto di riscatto. La controparte nemmeno si smuove: Florentino Perez vuole cedere il giocatore a titolo definitivo per 42 milioni di euro. Da parte del presidente napoletano non c’è entusiasmo, il giocatore non lo convince e se dovesse prenderlo lo farebbe soltanto per accontentare Ancelotti che lo ha richiesto esplicitamente.