James-Napoli, Gazzetta: El Bandido si allontana! Ancelotti unico sponsor, ADL e Giuntoli non convinti dalla bontà dell'operazione

Calciomercato Napoli le ultimissime su James Rodriguez dall'edizione on line de La Gazzetta dello Sport a firma di Mimmo Maliftano

La questione interessa relativamente al club. L'unico sponsor di James Rodriguez resta Ancelotti. De Laurentiis e Giuntoli, infatti, non sono convinti della bontà dell'operazione, non tanto forse sul piano tecnico, quanto su quello economico. Il presidente non vuole muoversi dalla sua posizione che è quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Posizione che è diversa da quella di Florentino Perez che insiste col prestito obbligatorio oppure per la cessione definitiva. Occorrono 42 milioni di euro è difficilmente De Laurentiis li tirerà fuori per un giocatore che non rientra nel suo modo di gestire la compravendita.