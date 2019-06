James al Napoli, Il Mattino: Adl attende novità da Mendes, il Decreto Crescita aiuta, può arrivare la fumata bianca

Calciomercato Napoli. È una calma apparentemente piatta. De Laurentiis è a Ischia per questo week end e attende che Mendes lo illumini sullo stato di avanzamento dell'operazione che porterebbe al Napoli James Rodriguez. C'è la volontà di tutti di chiudere: del Real (Zidane non lo considera adatto al suo gioco), del Napoli e della stella colombiana.

Come riporta Il Mattino:

"Giovedì il Decreto Crescita è divenuto operativo. Ed è applicabile già per i contratti siglati dal 1° luglio 2019. Lo sconto della tassazione sul 50% dell'ingaggio nella stagione 2019/2020 si applicherà soltanto nel secondo semestre (gennaio-giugno). Insomma, non proprio spiccioli. Se era questo quello che il Napoli aspettava, la notizia può davvero dare lo scatto all'operazione. L'Udinese attende da settimane una telefonata per De Paul ma deve attendere ancora".