Calciomercato - Inter e Real Madrid lavorano allo scambio: Icardi per Jovic o Modric, c'è anche il Napoli

Calciomercato Napoli - Jovic Inter. Mauro Icardi pronto a lasciare l'Inter nuovamente in estate. Il calciatore quasi sicuramente non sarà riscattato dal Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro. Il calciatore tornerà dunque a Milano, per poi lasciare nuovamente il club. La Juventus è la squadra più interessata a Icardi, ma adesso c'è anche il Real Madrid. L'Inter punta a non vendere Icardi alla Juve o altri club italiani e proverà a venderlo proprio al Real Madrid, con la possibilità di scambio con Jovic in nerazzurro. Sul calciatore c'è anche il Napoli.

Icardi

Internews: Jovic e il possibile scambio con Icardi al Real Madrid

Il PSG sarebbe infatti intenzionato a non riscattare Mauro Icardi dell'Inter. Il calciatore può rientrare in una trattativa con il Real Madrid che porterebbe allo scambio con Luka Jovic, calciatore serbo giovane che ancora non si è ambientato al meglio a Madrid. I 'Blancos' sono alla ricerca di un centravanti di spessore internazionale come erede di Benzema, con l'argentino che da tempi non sospetti rientra nelle grazie di Florentino Perez. Il Real vorrebbe trovare un accordo con l'Inter cercando di inserire nell'affare uno tra Jovic e Modric. Su Jovic e Icardi c'è anche il forte interesse del Napoli da diversi anni.