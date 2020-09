Inter su Meret, CorSport: l'idea dei nerazzurri era di inserire Candreva come contropartita, secca la risposta del Napoli

Calciomercato Napoli - David Ospina continuerà a essere avanti nelle gerarchie di Gattuso nei confronti di Alex Meret. Sembra proprio che le cose stiano così, come racconta il Corriere dello Sport:

“La storia è stata palesata al manager del portiere della Nazionale, Federico Pastorello, in occasione dell’incontro andato in scena a Castel di Sangro con la dirigenza. Meret non sarà ceduto a titolo definitivo per meno di 50 milioni di euro e in prestito oneroso per meno di 10 milioni. Di recente tra l’altro, sembra che anche l’Inter abbia raccolto una serie di informazione sulla posizione di Meret, e anzi l’idea del club nerazzurro sarebbe stata quella di inserire Candreva come contropartita di un eventuale affare: nulla da fare, la risposta del Napoli”