Alexis Sanchez e l'Inter, la situazione si complica, come riferisce Tuttosport.

Pugno duro dell'Inter con Sanchez

Il cileno è in uscita ma fin qui ha rifiutato qualsiasi destinazione esotica. Essendo scattata la mensilità di luglio, l'idea dei nerazzurri sarebbe quella di alzare a 5 milioni di euro la proposta di buonuscita e fare così spazio a Dybala. Intanto, Inzaghi ha scelto di agire col pugno duro, non convocandolo per l'amichevole contro il Monaco.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli