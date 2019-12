Inter-Mertens, Tuttosport: il belga chiede un ricco triennale. Pressing di Lukaku per convincerlo, cifre e dettagli

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta di un Romelu Lukaku che potrebbe fare da portavoce dell'Inter per strappare il sì di Dries Mertens in vista della prossima estate. Ecco nel dettaglio cosa racconta il quotidiano torinese.



Inter News - "Nella battaglia per i parametri zero, l’Inter quest’anno ha un alleato in più: Romelu Lukaku. Ovvero uno straordinario sponsor tra i big della Nazionale belga che hanno il contratto in scadenza al 30 giugno: Dries Mertens ma pure Jan Vertonghen e Toby Alderweireld, tutti da tempo nel mirino del club nerazzurro.Discorso più complesso per Mertens, alla luce del suo rapporto viscerale con Napoli. Le richieste del giocatore - un triennale da 4,5 milioni - sono molto importanti ma soprattutto è importante la spaccatura creatasi tra Aurelio De Laurentiis e lo spogliatoio che potrebbe indurre il presidente a fare piazza pulita dei senatori in estate. L’Inter, contando pure sul pur discreto pressing di “Big Rom” in Nazionale, è soltanto spettatrice di quanto sta accadendo, certo è che Conte voleva pure Mertens al Chelsea e questo è più di un indizio sulle volontà dell’allenatore nel caso in cui vada sostituito Sanchez (tesi sottolineata, non a caso, pure dalla stampa belga)".