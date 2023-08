Inter, ecco Alexis Sanchez: ha firmato il suo ritorno, cifre e contratto

Calciomercato Serie A - Ultim'ora da Milano, dove Alexis Sanchez ha firmato il suo nuovo contratto con l'Inter: accordo annuale a 2,8 milioni più bonus, è la notizia di Sky Sport rilanciata da Gianluca Di Marzio:

"Alexis Sanchez prepara il suo ritorno sul prato di San Siro. Il giocatore è arrivato nella mattina di venerdì 25 agosto in clinica per svolgere le visite mediche con il club. Successivamente, è arrivato in sede per la firma del contratto che porterà il cileno ad essere nuovamente un giocatore dell'Inter. Ha firmato un contratto annuale con il club nerazzurro con un ingaggio pari a 2,8 milioni netti più bonus.

Dopo aver lasciato San Siro con una risoluzione del contratto e una buonuscita per arrivare al Marsiglia, Sanchez è pronto per un altro capitolo con la maglia dell'Inter di Inzaghi".