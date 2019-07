Tmw - Inter, Cavani valutato 40 milioni dal PSG: rifiutato lo scambio con Icardi!

Calciomercato, Tuttomercatoweb - Edinson Cavani è la vera alternativa a Romelu Lukaku per l'FC Inter. Cavani ha soltanto un altro anno di contratto con il Paris Saint-Germain, a dodici milioni di euro a stagione, l'Inter, attraverso l'entourage del ragazzo, s'è informato sulla sua situazione per provare ad aprire la trattativa. Intanto i nerazzurri aspettano la scelta di Lukaku che è tra Juve e la stessa Inter. Anche Mauro Icardi dovrà capire il suo futuro, sul calciatore c'è il Napoli, ma nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi PSG se dovesse arrivare Cavani a Milano.

Mercato Inter: Icardi per Cavani col PSG?

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il PSG avrebbe rifiutato uno scambio Icardi-Cavani. L'argentino non ha mai convinto il patron Al-Khelaifi, soprattutto in virtù di quanto accaduto negli ultimi mesi, inoltre Icardi ha sempre mostrato con decisione la volontà di restare in Italia. Sul calciatore su tutte ci sono Juventus e Napoli, ma con gli azzurri che potrebbero avere strada spianata qualora la Juve dovesse chiudere per Lukaku.

Intanto, c'è stato un nuovo contatto tra Inter e Cavani. Con l'agente s'è ragionato solo della possibilità di portare Edinson Cavani a Milano. Una opportunità che alletta non poco il centravanti ex Napoli, soprattutto se l'Inter metterà sul piatto un contratto triennale a cifre molto simili a quelle promesse a Lukaku. Il Psg ha già fatto sapere che non scenderà sotto una valutazione di 40 milioni di euro.