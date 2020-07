Calciomercato Napoli - Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter con un contratto in scadenza nel 2022, adesso può partire. Il calciatore non è più considerato incedibile come ad inizio stagione. Ora la società vuole puntare su Eriksen. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore andrà via all'offerta giusta. E' sempre stato nel mirino del Napoli e lo stesso Allan, in uscita, piace ai nerazzurri.