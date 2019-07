Insigne-Psg, Auriemma su TS: Leonardo pronto all'assalto, col tesoretto Neymar porterà la somma chiesta da ADL!

Calciomercato Napoli, le ultimissime sul futuro del capitano azzurro Lorenzo Insigne. L'edizione odierna di TuttoSport con un articolo a firma di Raffaele Auriemma ricostruisce lo scenario sull'attaccante di Frattamaggiore che Mino Raiola sta proponendo ai maggiori club d'Europa

Però alla fine si è trovata la chiarezza sul punto in questione Manolas, anche per la disponibilità di Mino Raiola che con il Napoli tiene aperte altre due trattative. La prima è legata a Lorenzo Insigne, che il suo agente sta proponendo ad alcuni grandi club, come il Psg. Appena il dg Leonardo avrà la disponibilità economica (leggasi, cessione di un big come Neymar), proporrà a DeLaurentiis la somma necessaria per portare Lorenzinho sotto la Torre Eiffel. Ancelotti non ha mai detto di “incatenarsi” a Castelvolturno, qualora Insigne dovesse lasciare Napoli, cosa che il talento di Frattamaggiore vorrebbe evitare, ma è anche conscio delle difficoltà che potrebbe incontrare nel sistema di gioco di don Carlo, che finora non ha esaltato le grandi qualità tecniche di Insigne. Se dovesse sbloccarsi l’operazione Insigne a Parigi, il Napoli potrà dare l’assalto a Hirving Lozano e non solo. Il messicano è il pupillo di Ancelotti, che si è innamorato di lui ai Mondiali di Russia e il suo agente è sempre Mino Raiola, che ha messo il Napoli in prima fila tra le pretendenti che hanno bussato alla porta del Psv. Con la parte restante dell’incasso di Insigne, si provvederà ad acquistare la punta centrale tanto desiderata da Ancelotti e De Laurentiis.