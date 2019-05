Rai, Venerato a CN24: "Conte stima Insigne, ma Giuntoli e Raiola parlano solo del rinnovo! Offerta fatta a Lozano e Psv, trenta calciatori valutati in difesa. Su Almendra..."

Calcio mercato Napoli, ultimissime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai Tv ed esperto di calcio mercato Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

Mercato Napoli - Lozano e Perez

"Per Lozano ho qualche dubbio. Il Napoli ha fatto la sua offerta al PSV e il calciatore, ma il Napoli sta valutando altre piste come lo stesso calciatore. Ad oggi non ci sono segnali diversi, è una trattativa che resta aperta. Ayoze Perez? Il Napoli sta valutando molto all'estero, il calciatore del Newcastle è uno dei tanti nomi. Il Napoli vuole capire quanto avrà a disposizone e se ci saranno cessioni importanti. Magari restano tutti e compri buoni giocatori ma che costano meno. Tutte lavorano così, la stessa Juve deve prima capire se venderà prima, così come Inter e Milan. Molti club non sanno nemmeno a chi affidarsi per la guida tecnica. Difficilmente ricordo a metà maggio un periodo così incerto tra le big. Godin e Ramsey gli unici colpi ufficiali e tante panchine da decidere".

Notizie calcio Napoli - Trippier, Hernandez favoriti come terzini

"Theo Hernandez e Trippier i primi nomi in cima alla lista per i terzini, sono circa 30 i calciatori totali valutati per entrambe le fasce. Lirola è un profilo che piace. Grimaldo piace ma non è tra i primi obiettivi, il Napoli sulla sinistra vuole un giocatore bravo ma che accetti di partire dalla panchina, si vuole puntare su Ghoulam".

Calciomercato Napoli, Almendra e Fornals

"Discorsi importanti del Napoli per Almendra, insieme a Fornals era stato abbandonato dopo gennaio e ora si è rifatto sotto. Il Napoli non vorrebbe chiudere l'acquisto di Almendra dopo il Mondiale U20, il Boca si oppone e al momento resiste".

Su Lorenzo Insigne