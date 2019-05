Insigne-Napoli, il matrimonio si complica: De Laurentiis pronto a venderlo se dovesse chiedere di nuovo la cessione

Calciomercato Napoli-Insigne - Baci, abbracci e sorrisi nella serata di ieri a Villa D'Angelo. Ma sullo sfondo resta il mercato ed il futuro di Lorenzo Insigne che non sembra così solido in azzurro, nonostante il pranzo a casa Ancelotti con il suo procuratore Mino Raiola, il tecnico, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Napoli, futuro Insigne

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce che la situazione per l'attaccante di Frattamaggiore si complica. Lorenzo Insigne soffre visibilmente le critiche dei napoletani e questo evidentemente può rendere il matrimonio sempre pià difficile.

Inoltre, specifica la Rosea, De Laurentiis aveva già ammesso che in passato il ragazzo gli avesse chiesto di andar via. E se glielo richiedesse il presidente non intenderebbe più trattenerlo. È il preludio all’addio? La situazione resta complessa e c’è sempre Mino Raiola a vigilare.

Ultime calciomercato Napoli