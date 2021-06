Insigne-Mertens, futuro in bilico? CdM: per Dries il Napoli valuterà proposte, il capitano discuterà il suo rinnovo dopo l’Europeo

Calciomercato Napoli - Il monte ingaggi del Napoli al lordo tocca i 140 milioni. Anche i ricchi piangono? Più o meno sì anche se è tutto relativo nella «bolla» del calcio. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Insigne è al Napoli dal 2012, Mertens è al Napoli dal 2013, ha rinnovato un anno fa e si è affermato come il miglior marcatore all time della storia azzurra. Mertens ha 34 anni e uno stipendio di 4,5 milioni di euro per il suo ultimo anno di contratto, il Napoli valuterà eventuali proposte. Insigne discuterà il suo rinnovo dopo l’Europeo, servirà un’intensa opera di mediazione per arrivare ad un compromesso ed evitare una stagione con il capitano in scadenza, sempre ascoltando cosa dirà il mercato”