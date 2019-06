Gazzetta: Insigne via se il Napoli trova l'accordo con Lozano! De Laurentiis ha rifiutato una proposta di Raiola, i dettagli

Ultimissime calcio Napoli, se il club azzurro troverà l’accordo anche con l'attaccante messicano del PSV Eindhoven Hirving Lozano, allora verrà data via libera alla cessione di Lorenzo Insigne. Lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Il capitano non rientra nella lista degli incedibili. Raiola vorrebbe il prolungamento del contratto e un altro adeguamento economico. Insomma, il manager vorrebbe garantire a Insigne uno stipendio di 5,5 milioni rispetto ai 4,5 attuali ed una scadenza dell’accordo da portare al 2023.

Proposte che De Laurentiis ha già rigettato e non ha alcuna intenzione di ridiscutere il contratto in essere, almeno per quest’anno. Nel caso del capitano, ci vorrà un’offerta che si aggiri intorno agli 80 milioni"