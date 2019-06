Insigne-Inter, nuovo sondaggio. CdS: il Napoli si cautela e trova l'accordo per Lozano, la situazione

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è la possibilità che il Napoli possa decidere di andare su Lozano per cedere Lorenzo Insigne, sul quale c'è l'interesse dell'Inter:

"Hirving Lozano ha bisogno di spazio per esaltarsi: lo ricerca in campo ed anche nelle prospettive di un futuro in cui, ad oggi, non c'è (ancora) posto per lui.

Il suo acquisto è strettamente legato ad una cessione eccellente, ad esempio abbraccia quello di Lorenzo Insigne per cui l'Inter è tornata a farsi sotto con una richiesta che è molto più di un semplice sondaggio. Sono due storie parallele, con l'impronta di Raiola che cura gli interessi di entrambi, che potrebbero intrecciarsi: non c'è posto per tutti e due nel Napoli di Ancelotti e presto sarà già tempo di scelte.

La trattativa col Psv procede, il Napoli ha l'accordo con Lozano, affascinato all'idea di tornare in Champions League con una squadra che sta prenotando un posto tra i protagonisti della prossima edizione. Servono una cinquantina di milioni per acquistarlo ma prima, ovviamente, sarà necessario concedergli una poltrona.

Sulla propria resta comodo Insigne, anche se l'Inter s'è ripresentata alla porta: le due società avevano dialogato già in passato quando si pensò a uno scambio con Icardi, poi l'idea è tramontata ma Insigne, intanto, era rimasto ad ascoltare interessato quella possibilità che oggi ritorna, ma senza includere l'argentino.

L'Inter resta affascinata da Insigne, il Napoli continua a chiedere (almeno) settanta milioni e dunque ora, in attesa di eventuali novità, siamo alle porte di una trattativa accennata appena".