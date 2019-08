Infortunio Lozano, in Messico increduli: "8 partite 4 ko, la 'bambola' di cristallo"

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano si è infortunato nella sfida tra il PSV ed il Den Haag. L'attaccante messicano è stato sostituito al minuto 49.

Infortunio Lozano, le ultime dal Messico

Brutto e deciso il contatto con un difensore avversario: Mark Van Bommel non ha potuto far altro che richiamarlo in panchina ed affidarlo alle cure dello staff medico del club olandese. Come riportato da abcnoticias.mx, per il calciatore accostato alla SSC Napoli si tratterebbe del quarto infortunio nelle ultime otto partite disputate. Al momento la diagnosi non è ancora stata diramata. Probabilmente i test clinici non verranno eseguiti adesso.