Infortunio alla caviglia per Gabri Veiga: due mesi di stop per lo spagnolo che ha scelto l'Arabia Saudita

Calciomercato - L'estate scorsa rifiutò il Napoli per andare in Arabia Saudita, non procede al meglio però la asua esperienza all'Al-Ahli. Il fantasista spagnolo Gabri Veiga si è infortunato alla caviglia: niente operazione, ma 10 settimane di stop.

La prima stagione di Gabri Veiga in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Ahli si sta rivelando più complicata del previsto: il fantasista spagnolo, arrivato in estate dal Celta Vigo dopo essere stato ad un passo dal Napoli, sarà costretto ad un lungo stop a causa di un infortunio rivelatosi piuttosto serio.

Veiga, come riportato da Fabrizio Romano, si è fatto male alla caviglia e dovrà rimanere ai box per diverse settimane, compromettendo, di fatto, il finale di stagione. Scongiurata l'operazione alla caviglia, Gabri Veiga dovrà comunque osservare un lungo stop, quantificabile tra le 8 e 10 settimane. Morale della favola, il classe 2002 è destinato a tornare in campo a maggio inoltrato, compromettendo di fatto il segmento finale della sua prima stagione in Arabia.