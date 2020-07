Calciomercato Napoli - Sebbene non esista una svolta definitiva per quanto l’operazione-Osimhen, il Napoli si sta muovendo su piani alternativi come racconta il Corriere dello Sport. Ad esempio Ciro Immobile della Lazio:

"Suggestione che resta anche se abbastanza complicata da tradursi sul fronte della fattibilità. Non sarebbe affatto male aggiungere Ciruzzo a Ciruzzo (Mertens), con in più il plauso di Gattuso: il Napoli vigila, percorso a ostacoli, ma mai dire mai…"