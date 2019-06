Ferland Mendy è a un passo dal Real Madrid. Come riporta Marca, infatti, il terzino francese che in passato fu accostato anche al Napoli, sosterrà a breve le visite mediche con un membro dello staff del Real a Parigi, mentre i due club sono impegnati a completare i dettagli del trasferimento. Non sarà il solo a partire da Lione: la stessa sorte toccherà anche a Ndombele e Fekir.