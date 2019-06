Ilicic-Napoli, CorSport: lo sloveno vuole l'azzurro, chiesta la cessione! ADL pronto a fare un'eccezione

Ultimissime calcio Napoli - Josip Ilicic ed il Napoli hanno di mezzo solo l'Atalanta. Il che non è nemmeno un fattore così semplice da gestire. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, lo sloveno sta spingendo per vestire la maglia azzurra, ma il presidente del club bergamasco, Percassi, continua a far muro.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su Ilicic

Stando alle ultime, il Napoli sarebbe anche pronto a fare un investimento subito, senza aspettare che vada a scadenza, nonostante Ilicic non sia più giovanissimo. Questa per il club di De Laurentiis rappresenterebbe un'eccezione alla regola. Ma l'Atalanta fa muro e Percassi con la Champions da giocare non vuole privarsi di uno dei suoi migliori giocatori.