Il Roma - Spalletti ha chiesto il rinnovo di Ospina, contatti avviati! Quattro squadre su Meret: spunta l'Inter

Calciomercato Napoli - La situazione portieri è in divenire, vedremo quale sarà la decisione definitiva del Napoli che deve di fatto scegliere fra David Ospina e Alex Meret. Il portiere friulano rinnoverà solo se gli verranno affidate le chiavi della porte della SSC Napoli. L'alternativa è il rinnovo di Ospina, con cessione di Meret. E l'acquisto nella prossima sessione estiva di un nuovo vice, giovane che possa crescere alle spalle del colombiano. Un nome su tutti: Carnesecchi, protagonista della Cremonese dei miracoli.

Intanto però, stando alle ultime notizie del giornalista de Il Roma, il Napoli sta avviando i contatti per il rinnovo di David Ospina. Sarebbe una espressa richiesta di Luciano Spalletti, da cui il Napoli ripartirà l'anno prossimo. A scriverlo è il giornalista Giovanni Scotto:

"Il Napoli ha avviato i contatti per il rinnovo di David Ospina, espressamente richiesto da Luciano Spalletti. Per questo motivo, Alex Meret va verso verso la cessione: cerca sistemazione in Serie A. Lazio, Fiorentina e Torino sul portiere, ma a sorpresa c'è anche l'Inter nella corsa al friulano del Napoli".