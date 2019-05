Il Roma, Scotto: "Il Napoli cerca un attaccante alla Correa. De Laurentiis può usare la situazione Insigne-tifosi come amo"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, è intervenuto Giovanni Scotto, Il Roma:

"Il capitolo rinnovo che lo stesso Insigne ha citato, non è ben accetto dal presidente De Laurentiis che cerca di far passare questo concetto come un messaggio di disponibilità verso l'entourage del calciatore. La filosofia del "prima vendere" non riguarda Insigne ma gli altri; la rosa quella è e bisogna fare spazio.

Non ci sono richieste per Insigne ma se Raiola riuscisse a trovare una squadra, il presidente potrebbe utilizzare il rapporto Insigne-tifosi come amo per lasciarlo andare. Il primo profilo che il Napoli cerca è un centrocampista di qualità e già formato. Bisogna capire cosa farà Allan; alla sua dipartita arriverà forse, Veretout. Sui terzini, il Napoli cerca eccome; Ghoulam è l'unico che ha la certezza di restare. Poi, si cerca un attaccante di gamba per sfruttare il contropiede e la profondità come Correa".