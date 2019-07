Il Real Madrid pubblica la rosa di quest'anno, assente James Rodriguez [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Il Real Madrid ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la lista della rosa di questa stagione a poche ore dall'esordio in Audi Cup a Monaco contro il Tottenham. Nella squadra di Zidane non figura James Rodriguez, mentre è presente Gareth Bale, anch'egli al centro di numerose voci di mercato.

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi su James

Il gallese tra l'altro questa mattina ha pubblicato sul proprio Instagram alcune storie che lo vedono con indosso la nuova terza divisa del Real Madrid, con tanto di spot dell'Adidas. Al di là delle ipotesi di mercato James non figura in rosa, al momento, perchè arrivato soltanto ieri e soprattutto perchè manca da casa Real da circa due anni, quindi è un'assenza in parte giustificata. Inevitabile il tam tam sui social col sogno dei tifosi che si riaccende ad ogni minimo segnale dalla Spagna.

