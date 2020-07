Napoli-Morelos, CorSport: il bomber dei Rangers è stato proposto a Giuntoli, ma un atteggiamento non è impeccabile

Un nuovo nome per il mercato del Napoli: Alfredo Morelos, attaccante colombiano dei Rangers e della Nazionale. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Centravanti colombiano, 24 anni, 29 gol in 46 partite collezionate tra la Premiership, l’Europa League e le altre coppe. La sua voglia di emergere ha favorito la connessione con il Napoli: la squadra di Gattuso è ambiziosa tanto quanto lui, e così il suo profilo è stato proposto a Giuntoli. Caldo è anche il temperamento di Morelos: perde facilmente le staffe e a volte si lascia andare ad atteggiamenti non esattamente impeccabili: come quando mimò il taglio della gola con la mano ai tifosi del Celtic, dopo un’espulsione, nel bel mezzo di un derby"

Ultime calciomercato Napoli - Miki Bouraoui, intermediario di mercato tra gli altri di Alfredo Morelos attaccante dei Glasgow Rangers, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 nel corso del programma "Calcio Napoli 24 Live" lo scorso 1 luglio:

"Osimhen? Grande calciatore, se l'attaccante è arrivato in città e parla con la società allora significa che ci sono ottime possibilità affinchè il colpo sia chiuso. L'eventuale arrivo del nigeriano esclude l'ingaggio di un altro attaccante, sto parlando di Alfredo Morelos. L'anno scorso è stato capocannoniere in Scozia e anche quest'anno ha segnato tanto con il Rangers Glasgow. L'avevo proposto a Giuntoli che mi aveva dato il suo gradimento, si tratta di un calciatore di grande valore sul quale ci sono diversi club soprattutto in Premier League, ma la sua preferenza è trasferirsi in Italia (su di lui c'è anche il Bologna, ndr)"