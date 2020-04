CorSport - Il Napoli pensa al futuro: Gattuso faccia a faccia con De Laurentiis ha chiesto di blindare due calciatori

Calciomercato Napoli - In attesa di poter ripartire il Napoli pensa al futuro. Ci sono alcune priorità da risolvere in fretta, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Il tecnico Gennaro Gattuso ha chiesto di blindare i centrocampisti Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, due elementi considerati molto importanti per la squadra e per la sua idea di gioco, anche nel corso dell’ultimo incontro faccia a faccia con Aurelio De Laurentiis al centro sportivo di Castel Volturno prima della sospensione degli allenamenti”