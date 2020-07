Il Mattino su Osimhen: la parola fine andrà messa nei prossimi giorni, ora è diventata una telenovela

Calciomercato Napoli - Il pericolo Premier League si è materializzato, è stato il Liverpool a muoversi per Osimhen attraverso un contatto col nuovo procuratore D'Avila. Il Napoli si era mosso in anticipo, ora invece la situazione si è decisamente complicata come racconta Il Mattino:

“Si è trattata di una brusca frenata e di un cambio di rotta con il ds Giuntoli che aveva sottolinearto le difficoltà dell'operazione nel prepartita con il Bologna. Il club è in attesa di un segnale positivo dal nuovo agente D'Avila che ieri non è arrivato, le sue attenzioni si sono spostate sulla Premier. Tutto andrà definito per la conclusione di quella che è diventata ora una telenovela con i continui cambi di scenari. La parola fine andrà messa nei prossimi giorni”