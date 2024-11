Il Mattino su Buongiorno: il suo valore si è già quasi raddoppiato! Diventato in fretta idolo per i tifosi e punto di riferimento per i compagni

Ultime notizie SSC Napoli - Napoli nel destino di Alessandro Buongiorno, anche perchè il suo ultimo gol in maglia Torino lo ha segnato contro gli azzurri. Ne parla Il Mattino.

Napoli nel cuore, Napoli con il cuore: "è diventato in fretta idolo per i tifosi e punto di riferimento per i compagni. Il Napoli lo ha pagato 35 milioni (più bonus) ma il suo valore si è già quasi raddoppiato. Nessun pericolo, però. Il suo contratto è ancora lungo e la clausola da 70 milioni scatta solo tra due anni, quando tra l'altro scadrà anche l'accordo tra il club e Antonio Conte. Ma non ci pensa al domani, Alessandro guarda a oggi. Gli dici Torino e Buongiorno ritorna ragazzino".