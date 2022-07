Il Mattino stronca la suggestione Dybala: il Napoli non fa parte dei potenziali acquirenti, il motivo

L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulle possibili operazioni di mercato del Napoli e stronca la suggestione Dybala spiegandone i motivi.

I rumors su Dybala: l’argentino che si è svincolato a parametro zero dalla Juve è nel mirino dell’Inter e del Milan e non rientra nei piani del Napoli. Il club azzurro, che è venuto a conoscenza delle richieste economiche dell’argentino attraverso il suo entourage, non fa parte dei potenziali acquirenti.

Un’operazione che non rientra tra quelli che sono i parametri del club azzurro: l’affare, quindi, è sempre ristretto alle due milanesi che dovranno sferrare la mossa decisiva e in più nelle ultime ore si soni aggiunti rumors relativi a un possibile interessamento del Monza.