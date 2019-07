Sinergia tra Napoli e Bari, in questo mercato ben quattro calciatori azzurri si trasferiranno in Puglia per una chanche in Serie C. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Il Napoli ha acquistato Filippo Costa dalla Spal e verrà girato in prestito al Bari. Alla squadra pugliese, il secondo club di De Laurentiis che quest’anno giocherà in serie C, andranno anche i giovani Marfella, Zedadka e Zanoli.